У Баку відкрили Стіну пам’яті полеглих захисників України

У столиці Азербайджану відбулося відкриття Стіни пам’яті полеглих захисників України. Станом на сьогодні відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

Читай також: У музеях Італії та Швеції з’явився україномовний аудіогід

В урочистому заході взяли участь сім’ї загиблих героїв, а також представники посольства України, української діаспори, інших українських інституцій та спільнот українців на території Азербайджану.

Зазначається, що посольство України в Азербайджанській Республіці встановлює традицію проведення напередодні Дня Матері щорічних зустрічей із сім’ями полеглих захисників України.

“Від самого початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України етнічні азербайджанці, які проживають на території України, за покликом серця рішуче встали на захист нашої держави. На сьогодні, нам відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули звільняючи нашу землю від російських окупантів”, – розповіли у відомстві.

А також додали, що посольство спільно з Торговим домом України в межах реалізації проєкту “Наші Захисники” розпочало підготовку зі збору матеріалів для документального серіалу, побудованого на реальних історіях про загиблих героїв-азербайджанців, які відстоювали суверенітет і територіальну цілісність України.