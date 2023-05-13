Внаслідок обстрілів Костянтинівки загинули дві людини, поранені діти

13 травня російська війська вкотре обстріляли м. Костянтинівку на Донеччині.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Через обстріл загинуло дві людини, у тому числі 15-річна дівчина. Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є двоє підлітків віком 15 та 16 років.

Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини. Обстріл вели з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

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