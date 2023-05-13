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Міноборони Німеччини озвучило вміст останнього пакета військової допомоги Україні

13.05.2023

Міністерство оборони Німеччини оприлюднило перелік останньої наданої Україні військової допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє  LB.ua.

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В останній пакет допомоги увійшли:

  • 18 танків Leopard 2A6 із боєприпасами;
  • 40 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами зі складів Бундесверу та виробників оборонно-промислового комплексу;
  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;
  • два танки для розмінування WISENT 1;
  • 24 вантажівки  Zetros;
  • 40 тисяч аптечок;
  • 103 тисячі турнікетів.
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