Міноборони Німеччини озвучило вміст останнього пакета військової допомоги Україні

Міністерство оборони Німеччини оприлюднило перелік останньої наданої Україні військової допомоги.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє LB.ua.
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В останній пакет допомоги увійшли:
- 18 танків Leopard 2A6 із боєприпасами;
- 40 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами зі складів Бундесверу та виробників оборонно-промислового комплексу;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;
- два танки для розмінування WISENT 1;
- 24 вантажівки Zetros;
- 40 тисяч аптечок;
- 103 тисячі турнікетів.
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