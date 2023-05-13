Ми робимо ставку на перемогу України — прем’єр-міністр Італії

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні пообіцяла Україні повну підтримку в її зусиллях з відбиття «жорстокої і несправедливої агресії» росії.

Про це повідомляє The Guardian.

Після зустрічі із Володимиром Зеленським в Римі Мелоні заявила, що Італія продовжить постачати України зброю, поки це необхідно.

«Ми робимо ставку на перемогу України», — сказала прем’єр-міністр. Президент Зеленський зараз перебуває з візитом в Італії, де вже зустрівся з низкою високопосадовців.

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