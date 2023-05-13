Російські ЗМІ підтверджують падіння чотирьох авіасуден у Брянській області

Російське видання «Коммерсантъ» повідомило, що у Брянській області 13 травня розбились два вертольоти Мі-8 та винищувачі Су-34 і Су-35.

Як заявляють у медіа, авіасудна нібито були збиті майже водночас біля кордону з Україною. Їхні екіпажі не встигли катапультуватись і загинули.

За даними «Коммерсантъ», всі борти входили до однієї авіагрупи, яка мала завдати удару по цілях у Чернігівській області. Російське Міноборони поки не коментувало падіння літаків і гелікоптерів.

Російський Telegram-канал Baza стверджує, що всього загинули дев’ять членів екіпажів.

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