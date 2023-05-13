14 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 14 травня

14 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день матері. Свято було започатковане ще 1908 року і набуло широкої популярності. Традиційно діти дарують своїм матерям подарунки, теплі слова привітань, квіти.

Також 14 травня відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. А ще на цю дату припадає День поширення інформації про травми спинного мозку.

Яке релігійне свято 14 травня

У церковному календарі в цю дату відзначають День пам’яті пророка Єремії. У віці 15 років він дізнався, щ йому судилося служити Господу. Єремія пророкував 23 роки і навіть написав кілька книг.

День ангела 14 травня

Іменини в цей день святкують Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.

Які історичні події стались 14 травня

1796 — британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.

1811 — Парагвай здобув незалежність від Іспанії.

1853 — у США запатентували згущене молоко.

1900 — у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.

1915 — після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).

1940 — Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.

1948 — у Тель-Авіві прем’єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.

1955 — у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об’єднане командування збройними силами.

1975 — футболісти «Динамо» (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

Хто народився 14 травня

1627 — Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.

1727 — Томас Гейнсборо, британський художник.

1771 — Роберт Оуен, валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.

1836 — Вільгельм Стейніц, австрійський шахіст, перший офіційний чемпіон світу.

1871 — Василь Стефаник, український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.

1920 — Ярослава Стецько, українська політична діячка, журналістка, співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН), голова ОУН(б).

1944 — Джордж Лукас, кінорежисер, продюсер, сценарист, творець «Зоряних воєн».

1952 — Роберт Земекіс, кінорежисер і продюсер («Назад у майбутнє»).

1967 — Віталій Портников, український публіцист та журналіст.

1969 — Кейт Бланшетт, австралійська кіноакторка.

1975 — Святослав Вакарчук, український музикант, вокаліст, лідер гурту «Океан Ельзи».

2001 — Джек Г’юз, американський хокеїст, перший номер драфту НХЛ 2019 року.

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