Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 14 травня

За минулу добу українські військові знищили 620 окупантів, 31 безпілотник та 21 артилерійську систему.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 14 травня орієнтовно склали:

особового складу — близько 198880 (+620) осіб ліквідовано,

танків — 3756 (+5) од,

бойових броньованих машин — 7325 (+18) од,

артилерійських систем — 3116 (+21) од,

РСЗВ — 562 (+1) од,

засоби ППО — 314 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2696 (+31),

крилаті ракети — 970 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6018 (+7) од,

спеціальна техніка — 404 (+2).

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