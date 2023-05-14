Сили ППО збили 25 безпілотників та три ракети під час нічної атаки

Уночі 14 травня протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети та 25 безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Росіяни з різних напрямків запустили по Україні іранські дрони Shahed-136/131, ракети «Калібр» з кораблів у Чорному морі, а також крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Так, уночі сили ППО знищили:

18 ударних дронів типу «Shahed-136/131»;

один ударний БпЛА типу «Ланцет»;

два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»;

чотири БпЛА (тип уточнюється);

три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

У Повітряних силах додають, що протягом атак 13 травня та 14 травня українська тактична авіація здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

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