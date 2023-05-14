Уночі окупанти двічі атакували Тернопільщину: що відомо (фото)

У ніч на 14 травня російські загарбники двічі обстріляли Тернопільщину.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

«Під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об’єкти Тернопільщини. О 05.00 год зафіксовано приліт крилатих ракет», — йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучання зруйновані два будинки, ще 12 пошкоджені. Уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські об’єкти, а також дев’яти вантажних автомобілів.

Пожежу, яка виникла на місці, одразу ліквідували. Поранених та загиблих немає.

Унаслідок атаки під час першої повітряної тривоги двоє цивільних отримали осколкові поранення та опіки, вони перебувають у лікарні.

Окупанти поцілили у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації, сталося загоряння.

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