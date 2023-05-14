У Брянській області 13 травня збили три гелікоптери та два літаки — Повітряні сили

У суботу, 13 травня силами ППО у Брянській області були збиті три вертольоти, а не два, як повідомлялося раніше.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат, речник повітряних сил.

За його словами, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць.

Ігнат підтвердив, що літаки та вертольоти знищили сили самих російських повітряників.

Нагадаємо, у суботу 13 травня російські ЗМІ повідомили, що у Брянській області розбився вертоліт.

Згодом російські ЗМІ підтвердили падіння чотирьох авіасуден у Брянській області. За даними видання «Коммерсантъ», були збиті два Мі-8 та винищувачі Су-34 і Су-35.

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