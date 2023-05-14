Зеленський відреагував на інформацію щодо його бажання окупувати російські села

Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю Washington Post, в якій журналісти оприлюднили інформацію про нібито плани України окупувати російські села, заявивши, що він «нікуди не проникає».

Про це український президент заявив під час пресконференції з канцлером Олафом Шольцем у Німеччині

Журналіст запитав, чи відповідає дійсності повідомлення, що Україна планує проникнути на російську територію, щоб мати кращі позиції у війні.

«Що стосується «проникнення»…Я, як президент України, коли я хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно, і нікуди не проникаю», — .заявив український президент.

Також він назвав заяви WSJ «фантазіями».

Нагадаємо, що згідно з таємними документами американської розвідки, яке оприлюднило видання The Washington Post президент Володимир Зеленський у приватних розмовах пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву.

Також Зеленський був незадоволений діями Угорщини, й висував ідею паралізувати місцеву промисловість, підірвавши нафтопровід «Дружба». Саме через цей трубопровід Угорщина отримує нафту з рф.

В одному з документів йдеться про те, що наприкінці січня Зеленський пропонував завдати ударів по росії і перекинути частину сухопутних військ для «окупації невизначених російських прикордонних населених пунктів» з метою «надати Києву важелі впливу на переговори з Москвою».

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