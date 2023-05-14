Міноборони рф заявило про загибель високопоставлених офіцерів під Бахмутом

Під Бахмутом під час боїв із ЗСУ загинули двоє високопоставлених російських командирів.

Відповідну інформацію у неділю, 14 травня, оприлюднило російське міноборони.

У відомстві повідомили, що вони загинули «при відбитті атак».

Так, загинули полковники В’ячеслав Макаров і Євген Бровко. Макаров був командиром 4-ї мотострілецької бригади. Міноборони рф стверджує, що Макаров нібито перебував на передовій і особисто керував боєм. Він зазнав важких поранень під час відбиття однієї з атак і загинув під час евакуації з поля бою.

А ось Бровко був заступником командира армійського корпусу з військово-політичної роботи. Під час загибелі він перебував на іншій ділянці відбиття атак українців. Міноборони рф стверджує, що Бровко «героїчно загинув, отримавши множинні осколкові поранення».

Зауважимо, що публікація російськими військовими інформації про загибель своїх високопосадовців є надзвичайною рідкістю. Зазвичай, росіяни воліють відмовчуватися і не коментувати ситуацію на фронті, як окрім своїх «досягнень».

В ЗСУ інформації про загибель окупантів поки не коментували.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже майже 199 тис. російських окупантів.

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