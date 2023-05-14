Чи вимикатимуть українцям світло влітку: відповідь ДТЕК

Цього літа «ДТЕК» не прогнозує вимкнень світла.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Дмитро Сахарук, виконавчий директор компанії.

«Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності», — зазначив він.

Представник енергетичної компанії також додав, що в Україні 75% теплових генерацій пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських атак, а для відновлення енергетичної системи потрібно відновити 12 000 км ліній електропередач та майже 4000 розподільчих підстанцій.

Раніше у Центрі досліджень енергетики повідомлялось, що уникнути відключень електрики влітку, ймовірно, не вдасться.

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