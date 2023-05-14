«Працюємо над створенням коаліції винищувачів». Зеленський назвав цілі своїх закордонних поїздок до партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що його закордонні візити, серед іншого, присвячені створенню коаліції країн-партнерів, у межах якої Україні будуть надані винищувачі західного зразка.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

«Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити до столиць Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що в нас буде успіх», — сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів.

І додав, що обговорить питання винищувачів з Олафом Шольцом і звертатиметься до німецької сторони, щоб вона підтримала Україну.

Зі свого боку німецький канцлер зазначив, що німецька підтримка спрямована на посилення спроможностей України захищати свої території, щоб змусити росію відступити.

Також під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Зеленський повідомив, що у ЗСУ майже достатньо засобів та зброї, аби почати рух вперед, і що українські захисники «майже готові до успіху».

У Зеленського, зокрема, запитали, чи вистачає українському війську зброї, враховуючи останні анонсовані пакети допомоги, і чи зможе Україна почати рух вперед на фронті.

Український президент відповів коротко, що йому потрібні ще декілька візитів у європейські столиці.

Нагадаємо, Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише тренувати українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.

У квітні міністр оборони Данії припускав, що союзники вирішать, чи передаватимуть Україні західні винищувачі, до цього літа.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.