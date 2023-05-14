Повернутися додому стане простіше. Польська залізниця запускає додаткові рейси до України

З 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської. Вони стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому. Також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Мінреінтеграції та Львівська обласна військова адміністрація повідомляють, що кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

Його відправлення з вокзалу «Варшава-Всходня» о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна — о 16:00. Прибуття до Рави-Руської — о 20:15 (за київським часом). Уже звідти пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами «Укрзалізниці».

Нагадаємо, до кінця травня для українців продовжили безкоштовний проїзд з Польщі в Німеччину.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.