Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута — Маляр

У неділю, 14 травня Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, взяли в полон окупантів.

Про це у Telegram заявила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

«Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин», — написала Маляр.

Також за її словами, у самому Бахмуті «дуже гаряче».

«Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої», — написала вона.

Раніше у ЗСУ показали, як виглядає Бахмут після місяців російських атак.

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