Український військовослужбовець написав проникливий вірш, який надихнув талановитого виконавця ARKUSH створити щирий і чуттєвий трек.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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Український співак ARKUSH, випустив новий сингл “Тихо, серце” зі зворушливим текстом, написаним українським захисником, який не з чуток знає що таке війна.

Олександр Тодорчук, автор проникливих слів, після початку повномасштабного вторгнення не задумуючись мобілізувався до лав сил оборони. Чоловік зізнається, що раніше не писав і лише виклики війни та захист країни підштовхнули до написання віршів про найголовніше.

“Ці рядки водночас про війну і те, куди вона ніколи не зможе дістатись – наші почуття. Про кохання, яке рятує у найскладніші миті і дарує сенси в часи, що намагаються зруйнувати все. Я, чесно кажучи, ніколи не писав і от лише після мобілізації відчув і спробував“, – коментує захисник.

Окрім служби у Збройних Силах України Олександр являється засновником UAnimals – найбільшої організації порятунку тварин в Україні, яка евакуює, годує та лікує тих, хто не може себе захистити. У грудні 2022 року за свою громадську діяльність чоловік отримав відзнаку “Золоте серце” від Президента України Володимира Зеленського. Прямо зараз Олександр мріє розбудувати Центр порятунку диких тварин, аби врятувати ще більше маленьких життів. Здійснити цю мрію може кожен, долучившись до збору – https://wild.uanimals.org

“Тихо, серце” – це потужна та емоційна пісня, яка говорить про стійкість людських почуттів навіть перед обличчям неймовірних труднощів.

Хоча війна здатна знищувати все, що знаходиться на шляху її руйнівної сили, наші почуття та душевний світ залишаються в недоторканності до останнього.

“Коли я прочитав текст, я був глибоко зворушений словами вірша і музика після цього прийшла сама, – коментує ARKUSH, – Для мене неймовірна честь мати можливість працювати з таким відданим своїй справі чоловіком.”