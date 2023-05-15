Велика Британія влітку почне навчати українських пілотів — уряд

Велика Британія оголосила, що влітку розпочне навчання українських пілотів.

Про це повідомили у заяві британського уряду в понеділок.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак ще в лютому заявив, що Британія розробить нову програму навчання українських пілотів, щоб підтримати зусилля Києва зі створення військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16.

«Цього літа ми почнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку. Це буде адаптована програма, яку використовують британські пілоти, щоб дати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на різних типах літаків», — мовиться у заяві британського уряду.

Це навчання відбуватиметься паралельно із зусиллями Лондона по роботі з іншими країнам для передачі літаків F-16.

Також сьогодні стало відомо, що Франція надасть Україні десятки броньованих машин та легких танків, зокрема AMX-10RC.

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