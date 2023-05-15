Фірташ і топменеджмент його компаній отримали підозри від СБУ (відео)

В СБУ заявили, що викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

До оборудки нібито причетний підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і керівники підконтрольних йому компаній, зокрема, «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами.

Як стверджують в СБУ, протягом 2021 року діяльність підозрюваних завдала державі збитки на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Слідство з’ясувало, що посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ «РГК», керівнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

П’ять фігурантів зараз переховуються за кордоном, вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Також СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Фірташа з керівником групи РГК Олексієм Тютюнником, які свідчать про махінації з реєстрами та спроби приховати кошти облгазів.

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