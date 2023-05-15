84% громадян впевнені, що факти корупції у владі потрібно оприлюднювати

Переважна більшість українців переконані, що факти про корупцію слід оприлюднювати.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Центром Разумкова для ZN.UA.

У необхідності оприлюднювати факти корупції переконані 84% громадян, які обрали варінт відповіді «Варто, бо через корупцію ми втратимо і єдність, і підтримку партнерів, і, врешті, перемогу».

Частка тих, хто обрав варіант відповіді «Не варто, оскільки це не на часі, доки йде війна, це руйнуватиме єдність зусиль і зменшить шанси на перемогу» склала всього 7%.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.