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84% громадян впевнені, що факти корупції у владі потрібно оприлюднювати

15.05.2023

Переважна більшість українців переконані, що факти про корупцію слід оприлюднювати.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Центром Разумкова для ZN.UA.

У необхідності оприлюднювати факти корупції переконані 84% громадян, які обрали варінт відповіді «Варто, бо через корупцію ми втратимо і єдність, і підтримку партнерів, і, врешті, перемогу». 

Частка тих, хто обрав варіант відповіді «Не варто, оскільки це не на часі, доки йде війна, це руйнуватиме єдність зусиль і зменшить шанси на перемогу» склала всього 7%.

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