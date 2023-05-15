В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів

Було створено міжвідомчу робочу групу, яка підготувала список проєктів з пріоритетними завданнями для надання фінансування на відновлення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Під час засідання Міжвідомча робоча група розглянула 377 перших проєктів із обсягом фінансування за рахунок фонду ліквідації 17,9 млрд гривень, поданих органами місцевого самоврядування, а також центральними органами виконавчої влади на розгляд через Галузеву систему управління відновленням інфраструктури, яка є складовою частиною цифрової екосистеми DREAM», – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що за результатами розгляду проєктів робоча група склала перелік проєктів з попередньою пріоритезацією, який буде переданий на розгляд Кабінету міністрів України. Фінальний перелік проєктів буде затверджений урядом за результатами доопрацювання заявниками поданої документації.
Затверджені проєкти отримають фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Наразі команда Агентства відновлення спільно зі Службами відновлення в областях, представниками органів виконавчої влади проводять обстеження об’єктів, вивчають всю наявну документацію та опрацьовують відповідні механізми та строки відновлення.
Наступні засідання Міжвідомчої робочої групи транслюватимуться в онлайн-режимі і будуть доступні до публічного перегляду.
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