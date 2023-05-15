На Херсонщині українці щодня знищують п’ять-сім російських катерів і човнів

Щодня українські сили знищують від п’яти до семи легкомоторних катерів та човнів окупантів на Херсонщині.

Про це в ефірі телемарафону розповіла Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь».

«Протягом кількох тижнів вони проводили подворові обходи, збирали ці катери. Це пов’язано саме з тим, що наша контрбатарейна робота досить результативна. Фактично кожного дня ми знищуємо від п’яти до семи легкомоторних катерів, човнів, з яких вони намагаються зімітувати свій річковий флот», — зазначила Гуменюк.

Окупанти на плавзасобах намагаються обійти свої ж заміновані площі. Російські війська мінували узбережжя, не очікуючи на таке підняття води. А тепер вони змушені туди повертатись вже на човнах. Тому намагаються вишукувати надводний спосіб.

Також Гуменюк розповіла, що місцеві мешканці навмисне пошкоджують свої човни, щоб ті не дістались окупантам.

Нещодавно 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців показала, як знищує російську техніку.

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