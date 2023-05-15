СБУ викрила «тік-токера», який виклав у мережу відео з військовою технікою ЗСУ

СБУ викрила жителя Кіровоградщини, який «злив» у соцмережу відео руху військової техніки ЗСУ на Черкащині.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та рух Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). У січні 2023 року житель Олександрійського району Кіровоградської області приїхав на Черкащину, де знімав колони техніки ЗСУ.

Цей відеоматеріал чоловік розмістив на особистій сторінці у соцмережі Тік-Ток. З допомогою опублікованих кадрів можна було ідентифікувати на місцевості переміщення підрозділів українських Сил оборони. Відео переглянули понад 500 тис. користувачів соцмережі, поширювали російські Телеграм-канали та користувачі соцмережі Інстаграм.

Зараз вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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