В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців

В Ірпені на території колишнього санаторію «Ластівка» відкрили містечко з 12 фінських таунхаусів. Будинки утеплені й зроблені з дерева.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Тимчасове житло там вже отримали 36 сімей з Ірпеня, серед них — родини загиблих героїв, військовослужбовці, переселенців, багатодітні родини.

Загалом містечко розраховане на 144 людини. Наразі туди переїде 141 людина. Наразі встановили 12 сучасних фінських таунхаусів по три квартири в кожному. Площа кожної квартири — 27-28 квадратних метрів.

Кожна оселя має все необхідне для проживання: меблі, посуд, техніку, речі найпершої потреби тощо. Квартири містять передпокій, ванну кімнату, кухню, дві житлові кімнати з кондиціонером. Житло підключене до водопостачання та опалення. У разі відключень світла на території доступні генератори. Біля містечка знаходяться парк та зупинки громадського транспорту.

Після завершення війни модульне містечко залишиться у власності громади. Містечко допомогло встановити посольство Фінляндії в Україні.