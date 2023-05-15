Внаслідок обстрілу Харківщини загинули жінка та чоловік, є поранений

Окупанти обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу є жертви серед цивільного населення. Загинули 65-річні жінка та чоловік, ще один 52-річний цивільний отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Нагадаємо, 14 травня російські окупанти масовано обстріляли село Новояковлівка Запорізької області.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.