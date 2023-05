В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України

Чеська ініціатива “Подарунок для Путіна” (Dárek pro Putina) зібрала $2,3 млн на закупівлю РСЗВ RM-70 для України та 365 ракет до неї.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“.

“Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 мільйони 300 тисяч доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ RМ-70 та 365 ракет до неї”, – йдеться у повідомленні.

За два з половиною місяці до збору коштів долучилися 19 165 приватних осіб та компаній.

🚀We have exciting news. We've managed to raise $2,300,000 to purchase a Czech RM-70 multiple rocket launcher and 365 rockets for it. 🎉 In just two and a half months, 19,165 individuals and companies contributed. The rocket launcher is expected to be deployed in a matter of… pic.twitter.com/O6vbmRknNT

— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) May 14, 2023

Очікують, що ракетну установку розгорнуть в Україні за кілька тижнів.

Система залпового вогню, про яку йде мова, пройшла капітальний ремонт на заводі STV Group в Поличці. Вона названа на честь легендарного першого князя чехів Пржемисла Орача і за один залп “виорює” площу близько трьох гектарів.

РСЗВ прийняли на озброєння армії Чехословаччини в 1971 році, проте вона залишається ефективною. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет “Град” калібру 122-мм, але, на відміну від російської версії, несе додатковий боєзапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин.

Ініціатива обрала ракетну установку від компанії STV Group, виходячи з запиту української армії. Умовою було те, щоб її можна було швидко отримати, і щоб вона була виготовлена в Чехії.