Європейський офіс ВООЗ перенесуть з Москви до Копенгагена — МОЗ

Європейський офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями закриють в Москві та перенесуть до Копенгагена.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«За відповідне рішення сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ми ініціювали цей процес ще у травні минулого року», — заявив посадовець.

Уряди окремих країн підтвердили свої фінансові внески, завдяки чому забезпечено повне фінансування офісу в Копенгагені на два наступні роки.

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