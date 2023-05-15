Через війну зруйновано 70 та пошкоджено 1031 дитячих садочків – МОН

В Україні станом на 11 травня зруйновано 70 та пошкоджено 1031 дошкільний заклад із майже 15 тисяч, які функціонували перед війною.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

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Також 846 закладів розташовані на тимчасово окупованих територіях, а 131 залишається прихистком для внутрішньо-переміщених осіб; 677 пунктів незламності функціонує в закладах дошкільної освіти.

У МОН зазначають, що Міністерство та місцеві органи управління освітою докладають максимум зусиль, аби забезпечити функціонування мережі дошкільних закладів та доступу дітей до якісної дошкільної освіти.

За оперативною інформацією департаментів освіти обласних військових адміністрацій, станом на 01.05.2023 року освітній процес здійснюють 10 367 закладів дошкільної освіти (понад 750 тис. дітей охоплено дошкільною освітою), з них:

за очною формою надають освітні послуги 6 003 ЗДО (437 901 вихованець);

за дистанційною формою – 2 851 заклад (182 263 вихованці);

за змішаною – 1 513 закладів (131 130 вихованців).

Крім того, активно підтримує дітей дошкільного віку Дитячий фонд Організації об’єднаних націй ЮНІСЕФ.

«Аби охопити дошкільною освітою більше дітей, які нині перебувають у складних умовах війни, можуть допомогти розроблені методичні рекомендації, які викладено для обговорення.

Нині тривають активні роботи з відновлення пошкоджених дитячих садків та облаштування і будівництва укриттів у цих закладах», – наголосили у МОН.