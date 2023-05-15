Між рф та Грузією запускають перший рейс після відновлення авіасполучення

Грузія відновлює авіасполучення з росією після того, як путін зняв заборону на польоти в країну.

Про це повідомляє видання «Імеді».

Перший рейс між країнами відбудеться 17 травня. Заявки на здійснення прямих перельотів між Грузією та рф вже подали п’ять авіакомпаній, серед яких і Georgian Airways. У Тбілісі зазначають, що жоден перевізник, який перебуває під санкціями, в країну не полетить. Рейс 17 травня здійснюватиме авіакомпанія «Азимут».

Нагадаємо, у росії скасували візовий режим для громадян Грузії, а також заборону на авіаперевезення до Грузії, яка діяла з червня 2019 року.

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