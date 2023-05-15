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Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн

15.05.2023

Кабінет Міністрів схвалив залучення акціонерним товариством “Укрзалізниця” кредиту у Європейського банку реконструкції і розвитку у розмірі 200 млн евро.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише видання Українськi Новини.

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“Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проєкт відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від ЄБРР 200 млн євро для “Укрзалізниці”. Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів”, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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