Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн

Кабінет Міністрів схвалив залучення акціонерним товариством “Укрзалізниця” кредиту у Європейського банку реконструкції і розвитку у розмірі 200 млн евро.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише видання Українськi Новини.

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“Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проєкт відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від ЄБРР 200 млн євро для “Укрзалізниці”. Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів”, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.