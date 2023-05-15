Нова пошта планує відкрити відділення у Празі 

Компанія «Нова пошта» відкриє відділення у Празі (Чехія) уже в червні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.
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На одному з двох відділень у Празі — Nova Post — можна буде отримувати й відправляти посилки вагою до 30 кг, а на іншому — до 1 000 кг.
Ще одне чеське відділення «Нової пошти» зʼявиться у місті Брно, проте коли саме — точно невідомо. Також у планах компанії відкрити відділення в Німеччині та Румунії.
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