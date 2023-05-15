16 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 16 травня
Сьогодні у світі відзначають:
- Міжнародний день мирного співіснування,
- Міжнародний день світла.
У Південному Судані — Національний день.
На Кайманових островах — День Співдружності.
У Франції — Свято хліба.
Яке релігійне свято 16 травня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучеників Тимофія і Маври.
Вони жили у III столітті, були подружжям, сповідували християнство і постраждали за свою віру за часів правління імператора Діоклетіана.
День ангела 16 травня
Іменини в цей день святкують Петро, Тимофій.
Які історичні події стались 16 травня
1648 — під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську.
1717 — французький письменний і філософ Вольтер ув’язнений у Бастилію за свої сатиричні твори.
1881 — у Німеччині, на околиці Берліна, пройшов перший у світі електричний трамвай.
1901 — перший матч футбольних збірних за межами Великої Британії — в Монтевідео Уругвай поступився Аргентині 2:3
1920 — римська католицька церква канонізувала Жанну д’Арк.
1929 — у США відбулася перша церемонія вручення кінопремії «Оскар».
1972 — радянському поету Йосипу Бродському наказано залишити СРСР.
1975 — японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.
1985 — в СРСР вийшов указ Президії Верховної Ради «Про посилення боротьби з пияцтвом».
2004 — українська співачка Руслана перемогла в пісенному конкурсі «Євробачення».
2007 — у Франції відбулася церемонія інавгурації президента Ніколя Саркозі.
Хто народився 16 травня
1627 — Віллем ван Алст, нідерландський художник.
1763 — Луї Воклен, французький хімік, що відкрив хром та берилій.
1788 — Фрідріх Рюккерт, німецький поет, перекладач та вчений.
1817 — Микола Костомаров, український історик, поет.
1831 — Девід Г’юз, валлійський і американський фізик, винахідник мікрофону.
1905 — Генрі Фонда, американський актор.
1917 — Джордж Гейнз, американський актор.
1925 — Нілтон Сантос, бразильський футболіст, чемпіон світу (1958, 1962).
1951 — Крістіан Лакруа, французький модельєр, засновник будинку моди Christian Lacroix.
1953 — Пірс Броснан, американський актор.
1955 — Дебра Вінгер, американська актриса.
1957 — Юрій Шевчук, російський музикант, лідер гурту «ДДТ».
1966 — Джанет Джексон, американська співачка.
1972 — Анджей Дуда, польський політичний діяч, президент Польщі (з 2015).
1986 — Меган Фокс, американська актриса, модель.
1994 — Олег Псюк, український репер, засновник і фронтмен гурту «Kalush».
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