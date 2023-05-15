16 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 16 травня

Сьогодні у світі відзначають:

Міжнародний день мирного співіснування,

Міжнародний день світла.

У Південному Судані — Національний день.

На Кайманових островах — День Співдружності.

У Франції — Свято хліба.

Яке релігійне свято 16 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучеників Тимофія і Маври.

Вони жили у III столітті, були подружжям, сповідували християнство і постраждали за свою віру за часів правління імператора Діоклетіана.

День ангела 16 травня

Іменини в цей день святкують Петро, Тимофій.

Які історичні події стались 16 травня

1648 — під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську.

1717 — французький письменний і філософ Вольтер ув’язнений у Бастилію за свої сатиричні твори.

1881 — у Німеччині, на околиці Берліна, пройшов перший у світі електричний трамвай.

1901 — перший матч футбольних збірних за межами Великої Британії — в Монтевідео Уругвай поступився Аргентині 2:3

1920 — римська католицька церква канонізувала Жанну д’Арк.

1929 — у США відбулася перша церемонія вручення кінопремії «Оскар».

1972 — радянському поету Йосипу Бродському наказано залишити СРСР.

1975 — японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.

1985 — в СРСР вийшов указ Президії Верховної Ради «Про посилення боротьби з пияцтвом».

2004 — українська співачка Руслана перемогла в пісенному конкурсі «Євробачення».

2007 — у Франції відбулася церемонія інавгурації президента Ніколя Саркозі.

Хто народився 16 травня

1627 — Віллем ван Алст, нідерландський художник.

1763 — Луї Воклен, французький хімік, що відкрив хром та берилій.

1788 — Фрідріх Рюккерт, німецький поет, перекладач та вчений.

1817 — Микола Костомаров, український історик, поет.

1831 — Девід Г’юз, валлійський і американський фізик, винахідник мікрофону.

1905 — Генрі Фонда, американський актор.

1917 — Джордж Гейнз, американський актор.

1925 — Нілтон Сантос, бразильський футболіст, чемпіон світу (1958, 1962).

1951 — Крістіан Лакруа, французький модельєр, засновник будинку моди Christian Lacroix.

1953 — Пірс Броснан, американський актор.

1955 — Дебра Вінгер, американська актриса.

1957 — Юрій Шевчук, російський музикант, лідер гурту «ДДТ».

1966 — Джанет Джексон, американська співачка.

1972 — Анджей Дуда, польський політичний діяч, президент Польщі (з 2015).

1986 — Меган Фокс, американська актриса, модель.

1994 — Олег Псюк, український репер, засновник і фронтмен гурту «Kalush».

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