Нічна атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку, пошкоджені автомобілі, горіла будівля

В ніч на 16 травня російські війська вкотре атакували українську столицю. Уламки ракет впали у чотирьох районах Києва: Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах міста. Були застосовані БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу. Тривога у Києві цієї ночі лунала двічі: з 2:25 до 4:03 і 4:22 до 5:33.

Про це у Telegram повідомив Віталій Кличко, мер Києва.

За його словами, в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети, а у Соломʼянському районі, попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, ушкоджена будівля площею 200 м кв.

У Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

За попередньою інформацією, у Соломʼянському районі — троє потерпілих. В Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.

У лісопарковій зоні в Дарницькому районі впали уламки БПЛА, без загоряння.

За даними Київської міької військової адміністрації, більшість ворожих цілей над столицею були знищені.

У КМВА зазначили, що ворог бив з різних напрямків одночасно, використовував дрони, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу. Росіяни випустили максимальну кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

І додали, що 16 травня російська армія атакувала Київ увосьме з початку місяця. Тривогу також оголошували майже у всіх областях України.

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