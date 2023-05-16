Британська розвідка підтвердила нові успіхи ЗСУ під Бахмутом

Українські військові відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.

Про це йдеться в новому зведенні від британської розвідки.

«Сили групи Вагнера продовжують поступово просуватися, зачищаючи українські позиції в центрі міста Бахмут Донецької області. Однак за останні чотири дні українські сили домоглися тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь», — кажуть британці.

Британці вважають, що українське командування має намір відновити контроль над каналом Сіверський Донець — Донбас, щоб використовувати його як рубіж оборони на даному напрямку, в тому числі для захисту міста Часів Яр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута.

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