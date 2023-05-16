РосЗМІ повідомляють про атаку дрона на будівлю ФСБ у Курській області: є постраждалі

У Курській області росії безпілотник скинув три боєприпаси на будівлю прикордонного управління ФСБ. Поранення отримали п’ять російських прикордонників.

Про це з посиланням на джерела повідомляє ASTRA.

Невідомий безпілотник атакував адміністративну будівлю прикордонного управління у селищі Глушково 15 травня о 23 годині за місцевим часом.

До місцевої лікарні з осколковими пораненнями госпіталізували п’ять прикордонників.

Повідомляється, що один отримав осколкове поранення у живіт, інший — осколкове поранення у шию.Ще двоє російських прикордонників мають осколкові поранення обличчя. Ще в одного росіянина осколкове пошкодження стегна.

Нагадаємо, у Брянській області безпілотник атакував склад військової техніки.

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