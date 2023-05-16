ФСБ вербує бойовиків ІДІЛу, щоб відправляти їх «агентами» в Україну — росЗМІ

ФСБ вербує колишніх бойовиків територіальної «Ісламської держави» та намагається залучати їх у ролі «агентів» до складу українських батальйонів.

Про це повідомляється в розслідуванні Meduza

За інформацією журналістів, існує історія терориста Бауржана Култанова, раніше пов’язаного з ІДІЛ. 2014 року він залишив ряди бойовиків і утік до Туреччини, де звернувся за політичним притулком до ООН. Однак коли його терористичне минуле стало відомо, Култанова було затримано.

У рф проти Култанова було порушено кримінальну справу, і в 2015 році він був екстрадований зі Стамбула в росії.

Култанова доставили з аеропорту в Астрахань, де його зустрів капітан ФСБ Олександр Гущин, який веде кримінальну справу проти нього. Протягом першої доби затримання Култанов підписав визнання, і один із слідчих ФСБ на ім’я Олександр Писарєв несподівано виявив до нього м’якість.

Справу Култанова розглянули в особливому порядку, і йому було призначено покарання у вигляді чотирьох років та чотирьох місяців позбавлення волі.

Напередодні вироку про можливість співробітництва із ФСБ вперше заговорив з Бауржаном капітан Гущин.

«Термін з мінімалки дамо, а як звільнишся, агента зробимо з тебе», — переказує Култанов слова майбутнього куратора.

Култанов розповів, що співпраця розпочалася вже в колонії.

Найчастіше оперативники показували Култанову фотографії незнайомих йому людей, у яких він мав «впізнати» бойовиків.

2018-го, незадовго до звільнення Култанова з колонії, Гущин відвіз його до будівлі ФСБ, посадив за стіл — і приніс йому на підпис договір про співпрацю зі спецслужбою.

Звільнився Култанов 2019-го. Гущин повідомив агента про його перше відрядження — в Україну.

2019-го Култанова почали готувати до впровадження в «чеченські угруповання та татарські батальйони, які хочуть воювати за ЗСУ».

Над легендою прикриття у спецслужбі «вирішили не морочитися». У ФСБ порадили йому сказати правду, що він терорист, мусульманин, сидів у рф: «Просто скажи їм, що росію з ФСБ не любиш і хочеш допомогти».

В 2021 плани ФСБ на Култанова змінилися і його відправили до Туреччини «в середовище російських емігрантів». Його навіть кілька днів «тренувала» ціла група, яка спеціально прилетіла із Москви.

25 березня 2022 року Култанов вилетів до Туреччини — і відтоді перебував на постійному зв’язку з Владиславом Вороніним (новий куратор Култанова з ФСБ), а також з Ігорем Яцкевичем з Астраханського управління ФСБ.

Култанову доручили дізнатися, «хто що готує проти росії», та збирати будь-які відомості, пов’язані з Україною.

Зі спілкування з ФСБшниками Култанов зрозумів, що на території іноземних держав ті займаються вбивствами на замовлення.

25 квітня 2023-го Култанова затримали та відвезли до імміграційної в’язниці у місті Ніде (Туреччина).

Джерело у ФСБ також підтвердило журналістам, що там постійно намагаються відправити в Україну своїх агентів, але далеко не всі ці спроби вдаються.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.