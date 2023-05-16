В Україні засуджено ще одного депутата Держдуми рф, який голосував за визнання «Л/ДНР»

В Україні за матеріалами Служби безпеки до 15 років тюрми засуджено ще одного депутата Держдуми рф. Мова йде про Антона Ткачова, який голосував за визнання так званих «Л/ДНР».

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що Ткачов позиціонує себе як «нове обличчя» кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва рф. За це його призначили до комітету російської Держдуми з питань інформаційної політики.

Слідство встановило, 15 лютого 2022 року посадовець підтримав постанову щодо звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР».

Надалі ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

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