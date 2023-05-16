ADAM, Олег Скрипка, KARTA SVITU, KADNAY та інші: афіша подій в Caribbean Club

Caribbean Club Concert-Hall анонсував події травня-червня та запрошує гостей на теплі музичні та театральні вечори. В афіші концерт-холу концерти гуртів ADAM, KARTA SVITU, KADNAY, співака Олега Скрипки, а також традиційні та улюблені киянами: вистави театру «Чорний квадрат», вар’єте «Рояль», шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» та інші яскраві заходи.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Крім того, під час подій у Caribbean Club відвідувачі можуть насолоджуватися смачною вечерею. тут завжди є можливість скуштувати вишукані страви, які здатні задовольнити будь-який смак.

16 травня: концерт OLEKSANDR SELEZNOV ETC.

Незабутній вечір з тим самим барабанщиком з автоматом, чиї вірусні відео з відтворюванням композицій на зброї сколихнули соцмережі. Це – український музикант Олександр Селезньов, засновник та лідер проєкту Oleksandr Seleznov etc. Під час війни Олександр зняв серію музичних відео, у яких грає на зброї різного типу: автоматі Калашникова, джавеліні, ручному гранатометі, стінгері та навіть – на протитанковій міні. Кожне з цих відео стало своєрідним «хітом» та отримало безліч позитивних відгуків від інтернет-спільноти.

У 2020 році дебютний альбом Олександра Селезньова «Freedom» потрапив до 10 кращих українських альбомів за версією премії Aprize від Радіо «Аристократи».

На концерті також виступатимуть спеціальні гості: Марта Любчик, співачка, фіналістка шоу «Голос країни 2023» та Володимир Лебедєв, чарівний та харизматичний український саксофоніст.

17, 20, 24, 27 та 31 травня, 6, 10, 14, 17, 21, 24, 25 та 28 червня: вистави театру-студії імпровізації «Чорний Квадрат»

Театр-студія імпровізації «Чорний Квадрат» запрошує на свої комедійні вистави, які так полюбляють глядачі, адже поринають у життя реальних людей з їхніми історіями про кохання, секс та дружбу через призму якісного гумору.

Щосереди та щосуботи артисти театру даруватимуть вам настрій та можливість зарядитися позитивом: 17 травня – «Гола правда», 20 травня – «Офіс. Запали в собі бажання», 24 травня – «Медовий місяць», 27 травня – «Кава похапцем або сніданок в наручниках», 31 травня – «Ти моє все», 6 червня – «9,5 хвилин До та Після сексу», 10 червня – «Роздягайся… будемо говорити!», 14 червня – «Закохані танцюють у ліжку», 17 червня – «21 хвилина до та після сексу або перебір горить», 21 червня – «Гола правда», 24 червня – «Медовий місяць», 25 червня – «Щастя завжди поруч» та 28 червня – «Тестостерон або Пір Духа». Вистави виконуються українською мовою. Опис кожної вистави можна знайти на сайті.

18 травня: Аніко Долідзе з програмою «Gratitude to Kancheli»

Caribbean Club запрошує справжніх поціновувачів насолодитися неперевершеною Аніко Долідзе у супроводі провідних українських джазових музикантів. Вони представлять програму «Gratitude to Kancheli: музика для театру та кіно», присвячену грузинському композитору, найвидатнішому симфоністу ХХ століття Гії Канчелі.

Його твори виконують кращі диригенти і оркестри світу, адже його музика поза часом, її глибина і мудрість стирають кордони. На концерті пролунають композиції з фільмів: «Діти моря» Н. Піпінашвілі, «Білі камені» Р. Чархалашвілі і Б. Цуладзе, «Міміно» Г. Данелія та інших, а також вистав – «Роль для починаючої актриси», «Ханума» і «Кавказьке крейдяне коло» Р. Стуруа. Автором аранжувань усіх пісень програми став відомий джазовий піаніст і композитор Родіон Іванов.

19 та 26 травня, 2, 9, 16, 23 та 30 червня: вар’єте-шоу «Рояль»

Caribbean Club гостинно відкриває двері у вабливе шоу для дорослих – вар’єте «Рояль». 19 та 26 травня, 2 та 9 червня покази відбудуться зі спеціальною гостею – співачкою та засновницею волонтерського штабу Lida Lee.

Вар’єте-шоу «Рояль» – це п’янкий коктейль музичного перформансу та вишуканої сексуальності. Організатори шоу запрошують насолодитись затишною атмосферою, келихом улюбленого напою та емоційно-яскравим шоу у кращих традиціях кабаре. Особливого звучання вечору нададуть популярні мелодії в оригінальному аранжуванні.

21 травня: творча формація SCHMALGAUZEN

Вечір з творчою формацією Schmalgauzen подарує вам нові враження та шанс потрапити до паралельної реальності творчого світу. Schmalgauzen – це історії, розказані найчастіше від першої особи, з гротескними образами, в музично-драматичній формі.

В новій програмі «ТвійВіль», яка є результатом натхнення творами Августа Стріндберґа і Томаса Манна, ви почуєте оповідки, в яких серця акторів та струни інструментів сплелися в єдиний тандем. Зможете побачити романтичну історію штаб-капітана та тієї самої, що пише йому листа в очікуванні на суші.

Вино/шторм/жінки/троянди/все/нічого/грім/тиша/струни/твій/голос/ти – Schmalgauzen, найкраще поєднання, щоби відкрити своє серце для чуттєвого та прекрасного у затишній атмосфері Caribbean Club.

25 травня: гурт ADAM з концертом «Танцюй зі мною Повільно»

Автори хіта «Повільно», який став фоном для понад мільйона відео про кохання – гурт ADAM – з великим сольним концертом «Танцюй зі мною Повільно» виступить у Caribbean Club.

ADAM – київський гурт, заснований у 2015 році Михайлом Клименко та його дружиною Олександрою Норовою. Такі хіти, як «Повільно», «Таку як є», «Танцюй Мила», «Дещо інше» та ще багато пісень про любов – результат їхнього 15-річного кохання. 25 травня музиканти запрошують заспівати ці пісні в унісон та зануритися у світ романтики.

29 травня: концерт Анни Кіндзерської

Джаз – це музика душі. Caribbean Club пропонує вам переконатися в цьому і запрошує на перший великий сольний концерт Анни Кіндзерської із символічною назвою «Перший Крок».

Анна – українська джазова та соул співачка, яка пише не тільки власну музику, але й популяризує українську пісню. За місяць до повномасштабного вторгнення потужний голос Анни підкорив сцену топового телешоу «Голос країни-12». Аранжування Анни пісні «Думи мої» на слова Тараса Шевченка стало справжнім відкриттям та закарбувалося у серцях багатьох людей.

Не пропустіть нагоду першими почути пісні з нового альбому співачки – «Перший Крок». Роздуми, щирі почуття, пошук відповідей, прагнення світла та добра – це те, чим наповнена творчість Анни, яка 29 травня з великим нетерпінням чекатиме кожного.

1 червня: концерт гурту KARTA SVITU

«Хто тримає цей район?», – у вас уже готова відповідь на це питання? Тоді ви точно захочете відвідати виступ молодого, але вже шалено популярного гурту KARTA SVITU 1 червня в Caribbean Club.

У виконанні енергійних музикантів прозвучать близько 15 пісень. Це будуть роботи періоду повномасштабної війни «Крила», «Вона лягає спати», тіток-хіт «Пес Патрон», що зібрав уже понад 2,5 мільйони переглядів на YouTube, та інші близькі кожному пісні. Приходьте та заряджайтеся безмежним позитивом, щоб із новими силами продовжити наближувати нашу перемогу.

3 червня: концерт гурту KADNAY

Гурт KADNAY зіграє благодійний концерт у форматі «Теплий Live» для збору коштів для благодійного фонду імені Іллі Грабара. На концерті пролунають улюблені та відомі пісні гурту в нових аранжуваннях. Зокрема нові пісні, які були написані за часи війни – «Відпусти» та «Станемо тишею».

Гурт KADNAY – це симбіоз енергії музики, любові і, звичайно ж, якісного саунду, а відмінною рисою колективу є саме їх live-виступи. KADNAY завжди вміло дивують публіку своїми унікальними шоу-програмами, і «Теплий Live» не буде виключенням.

8 червня: мистецьке шоу від Олега Скрипки

Мистецька суміш з рок-н-ролу, ретро-джазу, українського танго та французького шансону у виконанні Олега Скрипки в шоу ROCK-CABARET.

Нові аранжування відомих пісень перенесуть вас в атмосферу українського міста початку XX століття та пробудять ностальгію за рок-минулим 80-х. На гостей чекає вечір насолоди класикою, такою як «Tombe la Neige» та «Summertime», а також українськими хітами у виконанні Олега Скрипки. Справжній український ROCK-CABARET подарує неймовірні відчуття та інсайти.

11 червня: DISLOCADOS

Перший український сальса-оркестр DISLOCADOS виступить з легкою танцювальною програмою «Tropical Hits» («Тропічні хіти»). На гостей чекають такі композиції, як: Guantanamera, Bamboleo, La Tortura та багато інших. Приходьте згадати відомі хіти, пити смачні коктейлі та трохи відволіктися від рутини.

Кожен концерт DISLOCADOS – це насичений мікс з якісного саунду, танцювальних ритмів та повної віддачі музиці. У своїй творчості колектив ділиться своїм коханням до музики, танців та баченням сальси, для якої зовсім не важливими є національність та географія.

15 червня: шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

Легендарні композицї 20-го століття у неперевершеному виконанні колективу Jazz in Kyiv Band лунатимуть зі сцени Caribbean Club для справжніх меломанів, а як додатковий подарунок – джазові історії від Олексія Когана.

Шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» завжди підкорює слухачів винятковим репертуаром, тематикою та взаємодією з гостями, чим створює незабутній настрій.

Ви матимете можливість насолодитися піснями, які звучать в ритмі сердець мільйонів поціновувачів. 15 червня мандрівку джазом вестимуть: клавішні – Родіон Іванов, гітара – Михайло Менделенко, саксофон – Артем Менделенко, барабани – Валерій Волков, бас-гітара – Олексій Коган.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.