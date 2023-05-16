До Німеччини прибув 31 американський танк Abrams. На них навчатимуть українських військових

У Пентагоні повідомили, що 31 американський танк M1 Abrams вже прибув до Німеччини. Ці танки призначені для проведення навчань українських військових.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.
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За словами речника Пентагону Патріка Райдера, у найближчі кілька тижнів українці почнуть тренуватися на американських танках на полігоні у німецькому Графенворі. Навчання триватимуть кілька місяців, а восени танки відправлять в Україну.
Танки, які зараз надходять до Німеччини, спеціально призначені для навчання українських екіпажів, а ті машини, які зрештою відправлять в Україну, наразі ремонтують і готують до відправлення.
«Оскільки ми робимо це одночасно, ми зможемо надати їм ці танки восени, щоб доставити їх в Україну до кінця року», — сказав Райдер.
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