Ісландія передасть Україні польовий шпиталь

Парламент Ісландії підтримав урядову пропозицію передати Україні польовий шпиталь, повідомила прем’єрка країни Катрін Якобсдоттір.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує DW.

Читай також: До Німеччини прибув 31 американський танк Abrams. На них навчатимуть українських військових

Ісландія передасть польовий шпиталь для потреб українських військових. Як повідомила у понеділок, 15 травня, прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір, відповідну пропозицію уряду підтримав парламент країни.

“Усі партії в ісландському парламенті об’єдналися в пропозиції, щоб Ісландія передала Україні польовий госпіталь”, – написала прем’єрка у Twitter. “Ми, як і раніше, віддані підтримці українського народу: цей жест є символом нашої постійної солідарності”, – додала Катрін Якобсдоттір.

Ввечері у вівторок, 16 травня, у столиці Ісландії Рейк’явіку розпочнеться 4-й саміт Ради Європи “Об’єднані навколо цінностей”, на якому виступить президент України Володимир Зеленський. Його виступ заплановано одразу після вступного слова Катрін Якобсдоттір.