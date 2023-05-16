Ісландія передасть Україні польовий шпиталь

Парламент Ісландії підтримав урядову пропозицію передати Україні польовий шпиталь, повідомила прем’єрка країни Катрін Якобсдоттір.
Як передає Amazing Ukraine, про це інформує DW.
Читай також: До Німеччини прибув 31 американський танк Abrams. На них навчатимуть українських військових
Ісландія передасть польовий шпиталь для потреб українських військових. Як повідомила у понеділок, 15 травня, прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір, відповідну пропозицію уряду підтримав парламент країни.
“Усі партії в ісландському парламенті об’єдналися в пропозиції, щоб Ісландія передала Україні польовий госпіталь”, – написала прем’єрка у Twitter. “Ми, як і раніше, віддані підтримці українського народу: цей жест є символом нашої постійної солідарності”, – додала Катрін Якобсдоттір.
Ввечері у вівторок, 16 травня, у столиці Ісландії Рейк’явіку розпочнеться 4-й саміт Ради Європи “Об’єднані навколо цінностей”, на якому виступить президент України Володимир Зеленський. Його виступ заплановано одразу після вступного слова Катрін Якобсдоттір.
- До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
- Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
- У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
- Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
- Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
- В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
- У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
- В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок