Резніков розповів, скільки ракет «Кинджал» залишилось у росіян

Загалом на озброєнні в окупантів було 80 ракет типу Х-47М2 «Кинджал».

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексі Резніков.

Міністр зазначив, що загалом українським силам протиповітряної оборони вдалося збити сім аеробалістичних ракет «Кинджал».

«Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет «Кинджал» та 12 інших ракет. 80-1-6», — йдеться в повідомленні.

Резніков подякував українським військовим та західним партнерам, які інвестували в охорону неба над Україною.

Нагадаємо, уперше над Україну аеробалістичну ракету «Кинджал» збили у ніч на 4 травня з системи Patriot. А у ніч на 16 травня знищили одразу шість.

Раніше Chas News розповідав, що відомо про гіперзвуковий ракетний комплекс російської армії «Кинджал».

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