Книжку про війну в Україні номінували на премію імені Джорджа Орвелла

Серед номінантів на премію імені Джорджа Орвелла опинилась книжка про війну в Україні “Вторгнення: кривава війна Росії та боротьба України за виживання” (Invasion: Russia’s Bloody War and Ukraine’s Fight for Survival) журналіста Люка Гардінга претендує на нагороду в категорії “Публіцистика”.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Премія імені Джорджа Орвелла присуджується за твори, які “здатні перетворити політичний текст на мистецтво”. Таке побажання залишив сам Орвелл у своєму заповіті.
Переможців цьогорічної премії оголосять 22 червня. Повні списки номінантів можна переглянути тут.
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