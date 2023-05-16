Повінь – зміна системи

Menu
Close

Книжку про війну в Україні номінували на премію імені Джорджа Орвелла

16.05.2023

Серед номінантів на премію імені Джорджа Орвелла опинилась книжка про війну в Україні “Вторгнення: кривава війна Росії та боротьба України за виживання” (Invasion: Russia’s Bloody War and Ukraine’s Fight for Survival) журналіста Люка Гардінга претендує на нагороду в категорії “Публіцистика”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: Через війну зруйновано 70 та пошкоджено 1031 дитячих садочків – МОН

Премія імені Джорджа Орвелла присуджується за твори, які “здатні перетворити політичний текст на мистецтво”. Таке побажання залишив сам Орвелл у своєму заповіті.

Переможців цьогорічної премії оголосять 22 червня. Повні списки номінантів можна переглянути тут.

  • До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
  • Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
  • Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
  • Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
  • В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
  • В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
  • В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
  • Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
  • У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
  • Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
  • Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
  • В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
  • У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
  • В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок
 