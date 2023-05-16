СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Фуксу: він відреагував

Підсанкційний бізнесмен Павло Фукс відреагував на підозру від СБУ в ухилянні від сплати податків. За його словами, це «наклеп».

Коментар олігарха опублікували у його Telegram-каналі.

«Заява СБУ є безпідставною і пов’язана виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур», — йдеться в повідомленні.

Фукс заявив, що таким чином Служба безпеки нібито намагалась «завдати шкоди діловій репутації».

Також він зауважив, що йому оголосили підозру як громадянину України. Так, на думку Фукса, СБУ підтвердила, що в нього немає громадянства рф, а отже санкції проти нього у 2021 році ввели безпідставно.

За що СБУ повідомила про підозру Павлу Фуксу

За даними СБУ, з 2018 року Павло Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

Його холдинг шукав підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей, які кредити у збанкрутілих банках та скуповував їх за безцінь. Потім активи підприємств заморожували чи доводили до банкрутства.

Аби приховати фінансування оборудок та реальних «замовників» використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. Так, ділки не лише отримували надприбутки, а й ухилилися від сплати податків. Збитки для держали лише від однієї такої махінації становлять майже 100 млн грн.

Співробітники СБУ повідомили Фуксу та двом топменеджерам холдингу про підозру за ухилення від сплати податків.

«У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА», — додають в СБУ.

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