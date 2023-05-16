Укрпошта випустила аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв

“Укрпошта” представила колекцію з 12 листівок, що містять 14 розповідей сучасних героїв, які були записані їх власними голосами. Серед цих історій можна знайти повідомлення бійців, волонтерів, музикантів, журналістів та працівників критичної інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Придбати листівки можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн за посиланням. На листівках є QR-коди, за яким можна почути аудіоісторію героя чи героїні з зображення.

Серед героїв: командир полку “Азов” Денис Прокопенко, волонтерка Тата Кеплер, бійчиня Катерина “Пташка” Поліщук, журналіст Ігор Лаченков, військовий Олександр Будько з позивним “Терен” та інші.

“Історії змусять вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання “можу ще” в найтемніші часи”, — написали в “Укрпошті”.

У компанії додали, що створювали листівки 12 ілюстраторів — кожен з них відтворив у своєму стилі візуальні образи історій. Наприклад, листівку з Денисом Прокопенком намалювала його дружина Катерина.

Вартість однієї листівки складає 40 гривень. Весь прибуток “Укрпошта” обіцяє передати на дрони для Збройних сил Україні.