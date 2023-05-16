У Повітряних силах прокоментували заяву рф про «знищення ЗРК Patriot»

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відмовився коментувати заяву міноборони рф про нібито ураження системи Patriot уночі 16 травня.

«Ми не будемо коментувати заяву міністерства оборони ворожої держави, більше нічого не буду говорити»,— сказав він в ефірі телемарафону.

Російське міноборони повідомило, що під час нічної атаки на Київ гіперзвуковий комплекс «Кинджал» нібито знищив ЗРК Patriot.

Також росіяни заявили про «удари по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ, місцях зберігання боєприпасів, озброєння та техніки, доставлених із західних країн».

Водночас ніякої інформації на підтвердження знищення системи Patriot або іншого озброєння окупанти не надають.

Нагадаємо, у Повітряних силах заявили, що у ніч на 16 травня сили ППО знищили усі 18 російських ракет, які окупанти випустили по Україні. Серед них — шість «Кинджалів».

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