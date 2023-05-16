В Ісландії розпочинається дводенний саміт Ради Європи

У вівторок у столиці Ісландії розпочинається дводенний саміт голів держав та урядів 46 країн-членів Ради Європи. Основна увага на цьому заході буде зосереджена на війні, яку Російська Федерація веде проти України, а також на досягненні справедливості для жертв російської агресії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
Читай також: ООН повідомляє про 23600 вбитих і поранених цивільних українців через вторгнення РФ
Зустріч у Рейк’явіку є 4-м самітом Організації з моменту її створення у 1949 році.
“Саміт стане історичною можливістю для європейських лідерів підтвердити свою спільну відданість основним цінностям Ради Європи та переорієнтувати її місію у світлі нових загроз правам людини та демократії, а також продовжити підтримку України за допомогою конкретних заходів, спрямованих на досягнення справедливості для жертв російської агресії”, – повідомляється на сайті Ради Європи.
- До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
- Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
- У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
- Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
- Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
- В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
- У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
- В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок