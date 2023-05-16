В Ісландії розпочинається дводенний саміт Ради Європи

У вівторок у столиці Ісландії розпочинається дводенний саміт голів держав та урядів 46 країн-членів Ради Європи. Основна увага на цьому заході буде зосереджена на війні, яку Російська Федерація веде проти України, а також на досягненні справедливості для жертв російської агресії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Зустріч у Рейк’явіку є 4-м самітом Організації з моменту її створення у 1949 році.

“Саміт стане історичною можливістю для європейських лідерів підтвердити свою спільну відданість основним цінностям Ради Європи та переорієнтувати її місію у світлі нових загроз правам людини та демократії, а також продовжити підтримку України за допомогою конкретних заходів, спрямованих на досягнення справедливості для жертв російської агресії”, – повідомляється на сайті Ради Європи.