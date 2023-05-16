Україна вступила до Об’єднаного центру з кібероборони НАТО (відео)

Україна офіційно приєдналася до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Про це повідомили у Twitter українського МЗС.

Біля штаб-квартири кіберцентру НАТО в Таллінні офіційно підняли Державний прапор України.

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— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 16, 2023

У МЗС подякували країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення та Естонії за підтримку на шляху до вступу у центр. Заявку на вступ Україна подала ще у 2021 році, а про майбутнє приєднання стало відомо у березні 2022 року.

CCDCOE забезпечує боротьбу з кібератаками на інформаційних систем держав-членів. До нього входить 39 країн — як члени НАТО, так і партнери поза Альянсом. Центр проводить навчання та готує фахівців з кіберзахисту.

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