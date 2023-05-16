Князєва звільнили з посади голови Верховного Суду

Судді Верховного суду України проголосували за дострокове припинення повноважень голови Всеволода Князєва.

Про це повідомив голова лічильної комісії пленуму Верховного суду Андрій Жук.

За його відставку проголосували 137 суддів, проти голосів немає.

Перед цим главі суду Князєву висловили недовіру: пропозицію підтримали 140 суддів, проти — двоє.

До призначення нового голови обов’язки Князєва виконуватиме суддя з найбільшим стажем Дмитро Луспеник.

Напередодні, 15 травня, НАБУ та САП викрили Князєва на отриманні хабаря на майже $ 3 млн. Цю справу назвали «найрезонанснішою за період діяльності НАБУ і САП і найбільше викриття найвищої посадової особи у судовій гілці влади». Князєва затримали, йому готують підозру.

Зазначають, що голова суду нібито отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь Костянтина Жеваго. Так, правоохоронці зафіксували низку контактів власника групи «Фінанси і кредит» Жеваго з одним з власників адвокатського обʼєднання, яке використовувалося для прикриття.

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