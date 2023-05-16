ЄБРР оцінив відновлення України в $250 мільярдів

Згідно з опублікованим звітом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), для п’ятирічного періоду відновлення після війни Україні буде потрібно залучити щорічно додаткові інвестиції на суму приблизно 50 мільярдів доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Delo.ua.

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У звіті зазначається, що лише 29 % економік світу, які вийшли зі збройного конфлікту відновлюють довоєнний рівень ВВП протягом п’яти років.

У ЄБРР розрахувати, що для відновлення України протягом п’яти років, її економіка повинна зростати щорічно на 14%. Внаслідок цього, середній показник ВВП зможе підвищитися до $225 млрд. У 2022 році цей показник становив приблизно $150 млрд.

ЄБРР додає, що основною спільною рисою для періодів стійкого надзвичайно високого економічного зростання є високе співвідношення інвестицій до ВВП.

“У випадку України подвоєння рівня інвестицій (як частки ВВП) вимагає значного збільшення спроможності країни до їх освоєння, а також структури управління, необхідної для розробки складних проєктів і укладення контрактів. Це також потребуватиме відповідного фінансування”, – йдеться у звіті.

До початку повномаштабної війни обсяги інвестицій в Україні фінансувалися за рахунок внутрішніх заощаджень, а зростання ВВП становило лише 3% у 2010-21 роках.

Щоб залучити в Україну більше іноземних інвестицій, уряд уклав Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Окрім цього, в Україні створять Трастовий фонд, який захистить капітальні інвестиції в умовах війни.