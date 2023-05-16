Бійці СБУ показали, як «доставляють» боєприпаси окупантам (відео)

Спецпризначенці підрозділу Центру спеціальних операцій «А» продовжують нищити ворожу техніку з ударних дронів.

Відео показали у пресслужбі СБУ.

«Росіяни скаржаться, що їм не вистачає боєприпасів? Спецпризначенці СБУ здійснюють прямі адресні доставки без затримок. Окупанти отримують свої замовлення просто «на ходу». А оператори ударних дронів з ЦСО «А» всіма силами скорочують час отримання посилок, щоб обробити якомога більше замовлень», — іронічно зазначили в повідомленні.

На кадрах видно, як військові скидають боєприпаси на російські танки та БМП.

У СБУ додали, що це лише частина роботи бійців та анонсували більше знищених окупантів та ворожої техніки незабаром.

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